Агент: на данный момент неверно говорить, что у Эбуэ ВИЧ

Агент Текин Биринчи, занимавшийся переходом защитникаЭммануэля Эбуэ в клуб из Северного Кипра «Турк Очаджи Лимасол», прокомментировал информацию о том, что у игрока обнаружена ВИЧ-инфекция.
«Эбуэ подписал контракт с клубом и – это естественная процедура – должен был пройти медосмотр. В клубе обнаружили аномальные значения крови, поэтому разрешение ему не выдали, и мы приняли решение отправить его в Англию для проведения дополнительных медицинских осмотров.
На данный момент неверно говорить, что у Эбуэ ВИЧ. Турецкие СМИ пишут неправду. Даже если это окажется правдой, это не следует публиковать», – цитирует агента Goal.
У экс-защитника «Арсенала» Эбуэ обнаружена ВИЧ-инфекция