Симеоне: Диего Коста? Не так уж и трудно быть центрфорвардом в «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне не согласен с тем мнением, что нападающим его команды приходится нелегко. Такое мнение бытует вследствие игровой философии аргентинского специалиста.
«Диего Коста – один из тех футболистов, которые были в моём распоряжении и удивили меня больше всего. И если бы он не приложил усилий для возвращения в «Атлетико», мы бы не смогли вернуть его. Не так уж и трудно быть центрфорвардом в «Атлетико». В нашей команде забивали такие футболисты, как Фалькао, Манджукич и тот же Коста», — приводит слова Симеоне Cadena Ser.
Дзола: на сегодняшний день Мората не достиг уровня Диего Косты