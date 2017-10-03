Педро: Пике безупречен в том, что касается его отдачи в сборной Испании

Нападающий сборной Испании Педро Родригес считает, что неправомерно ставить под сомнение преданность защитника «Барселоны» Херарда Пике национальной команде. Педро подчеркнул, что Пике всегда играл за сборную с полной отдачей.
«Пике безупречен в том, что касается его отдачи в сборной Испании. И каждый имеет право защищать то, что он хочет. Только и всего. Речь идёт об очень важном для «Барселоны» и сборной Испании футболисте», — приводит слова Педро испанское интернет-издание Sport.
Футболист «Барселоны» накануне заявил, что готов прекратить выступление за сборную Испании, если кто-то из её руководства считает его недостойным этого. Также Пике проголосовал за независимость Каталонии, а ранее публично призывал жителей региона поступить таким же образом.
Поведение Пике в свою очередь спровоцировало возмущение болельщиков национальной команды. Он был освистан ими во время открытой тренировки.