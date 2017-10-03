ФИФА не видит рисков для срыва сроков сдачи стадиона «Волгоград Арена»

Стадион «Волгоград Арена», который возводится к чемпионату мира 2018 года, будет построен и введён в эксплуатацию в установленные сроки. К такому мнению сегодня пришли представители ФИФА, совершающие шестой инспекционный визит в Волгоград.
Как сообщает ИА «Высота 102», о готовности города к проведению матчей чемпионата мира по футболу на площадке «Волгоград Арены» рассказал директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. По его словам, комиссия не увидела рисков для срыва сроков сдачи объекта. В апреле-мае на стадионе «Волгоград Арена» уже пройдут тестовые соревнования.
Комиссия ФИФА сегодня инспектирует в Волгограде все объекты, которые возводятся в городе к чемпионату мира—2018.
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