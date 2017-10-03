100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

ФИФА не видит рисков для срыва сроков сдачи стадиона «Волгоград Арена»

3 октября 2017, вторник. 11:16 Футбол

Стадион «Волгоград Арена», который возводится к чемпионату мира 2018 года, будет построен и введён в эксплуатацию в установленные сроки. К такому мнению сегодня пришли представители ФИФА, совершающие шестой инспекционный визит в Волгоград.

Как сообщает ИА «Высота 102», о готовности города к проведению матчей чемпионата мира по футболу на площадке «Волгоград Арены» рассказал директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. По его словам, комиссия не увидела рисков для срыва сроков сдачи объекта. В апреле-мае на стадионе «Волгоград Арена» уже пройдут тестовые соревнования.

Комиссия ФИФА сегодня инспектирует в Волгограде все объекты, которые возводятся в городе к чемпионату мира—2018.

На стадионе «Волгоград Арена» засеяли газон
Источник: ИА "Высота 102.0" Сообщить об ошибке
Теги
ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
3 октября 2017, вторник
12:03 Бэйл не поможет сборной Уэльса в матчах с Грузией и Ирландией
11:27 Головин тренируется в зале, все остальные в общей группе сборной России
11:16 ФИФА не видит рисков для срыва сроков сдачи стадиона «Волгоград Арена»
05:09 РФС представил видео о начале подготовки сборной России к ближайшим матчам
03:41 Калинич не поможет сборной Хорватии в заключительных матчах квалификации ЧМ-2018
02:53 Получивший повреждение на тренировке Лукаку избежал перелома лодыжки
02:31 Марлос: как дебютант сборной, я спою песню на украинском языке
01:35 Рыбусь: слышал об избиении фанатами игроков «Легии», я в шоке
01:27 В. Габулов: Азмун — очень быстрый и всесторонне развитый нападающий
01:19 В. Габулов: дай бог, чтобы в сборной всегда была конкуренция среди вратарей
00:22 Азмун: решение о своём будущем приму после ЧМ-2018, хочу играть в больших лигах
00:11 Игрок «Амкара» Эззатоллахи пропустит первый матч сборной Ирана на ЧМ-2018
2 октября 2017, понедельник
23:29 И. Попов: в матче с «Ливерпулем» получил лёгкий мышечный спазм, но всё прошло
22:41 Агент Смольникова: сложившаяся ситуация задевает, тот же Кришито играет всегда
22:36 Шевченко: для Украины важно занять первое место в отборочной группе на ЧМ-2018
21:52 Отец Дзадзы: тренерам сборной Италии можно было принять моего сына во внимание
21:35 Криушенко — о поражении от Люксембурга: у каждого Наполеона есть свой Ватерлоо
21:09 Уинкс вызван в сборную Англии вместо Джонса
20:43 Пануччи: оказавшись на ЧМ-2018, Италия вспомнит об умении добираться до финала
19:39 Путин 3 октября обсудит подготовку России к чемпионату мира — 2018
19:15 Зинченко: игроки сборной Украины поддержат Марлоса во всём, в чём будет нужно
19:00 Чаепитие Кокорина, удивлённый Черчесов и другие фото с тренировки сборной России
18:20 Черчесов — о вратарской линии: круг сужается, мы провели селекционную работу
17:31 Кутепов: игроки Южной Кореи играют в топ-чемпионатах, это говорит об их уровне
17:25 ФИФА оштрафовала сборную Германии на € 28 тыс. за проявление нацизма фанатами
17:21 Вентура: если сборная Италии не выйдет на ЧМ-2018, это будет катастрофа
17:01 Вратарь сборной Украины Пятов: скажут — поедем на ЧМ в Россию, не скажут – нет
16:05 Защитник «Динамо» Хольмен впервые вызван в сборную Швеции
15:47 Гальярдини и Кристанте вызваны в сборную Италии вместо Верратти и Пеллегрини
15:23 Хавбек «Тосно» Нуну Роша: российский чемпионат – один из самых сильных в Европе
15:08 Одриосола, Виера и Адурис заменят Карвахаля, Иньесту и Морату в сборной Испании
14:56 Вернер не поможет сборной Германии в матчах с Северной Ирландией и Азербайджаном
14:19 Губернатор: поле «Ростов-Арены» нуждается в доработке, но будет готово в срок
14:10 Сборная России начала подготовку к матчам с Южной Кореей и Ираном
13:25 Сарри недоволен, что Мартинес вызвал Мертенса в сборную Бельгии
13:19 Всероссийский конкурс волонтёрских проектов ЧМ-2018 стартует 20 октября
13:09 Де Росси может пропустить матчи сборной Италии из-за проблем с мениском
12:44 Кубок чемпионата мира увидели более 15 тыс. жителей Уфы
10:55 Инсинье: сборная Италии не боится стыковых матчей, мы хотим сыграть на ЧМ-2018
08:44 Паредес, Ригони и Маммана вызваны в сборную Аргентины на игры с Перу и Эквадором
02:43 Еськов назначен главным арбитром на матч отбора ЧМ-2018 Испания — Албания
02:00 Иньеста, Мората и Карвахаль не помогут Испании в матчах с Албанией и Израилем
01:15 Дешам вызвал Рами в сборную Франции на замену Косельни
1 октября 2017, воскресенье
23:16 Верратти пропустит матчи сборной Италии с Македонией и Албанией
21:07 Пике со слезами на глазах сообщил, что готов уйти из сборной Испании
Все новости RSS
Партнерский контент