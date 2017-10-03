Джикия: морально тяжеловато, но я бы эту усталость назвал приятной

Защитник сборной России и «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как ему удаётся справляться с плотным графиком, учитывая выступление его клуба в РФПЛ, Кубке России и Лиге чемпионов.
«График, конечно, насыщенный, но я не жалуюсь. Если говорить о физической усталости и моей спортивной форме — огромное спасибо спартаковским медикам и всему персоналу клуба, который восстанавливает нас. К каждой игре мы подходим «свежими». Так что у меня нет каких-то особых рецептов или секретов, просто делаю, что должен, это моя работа.
Морально тяжеловато, конечно, но я бы эту усталость назвал приятной. Несмотря на плотный график, ты испытываешь полное удовлетворение от того, что занят любимым делом. Честно говоря, выходные у нас чаще, чем многие думают. Буквально накануне приезда в сборную был свободный день, после игры с «Ливерпулем» дали отдохнуть. Нормальный рабочий режим", — цитирует Джикию RT на русском.