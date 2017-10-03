Лапочкин: пенальти в пользу ЦСКА был очевидный, видел подножку игрока «Уфы»

Главный арбитр матча 12-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Уфа» Сергей Лапочкин заявил, что принял правильное решение, назначив на 88-й минуте пенальти в ворота уфимской команды. Напомним, что Александр Беленов отразил удар с точки в исполнении Бибраса Натхо и матч завершился нулевой ничьей.
«Конечно, не ожидал такой реакции на наше судейство, но мы всегда готовы к негативу. Мне кажется, пенальти в пользу ЦСКА был очевидный. Я отчётливо видел подножку игрока „Уфы“ и поэтому назначил 11-метровый. Безусловно, стоило показать жёлтую карточку нарушителю. К сожалению, когда я назначил пенальти, меня окружили игроки „Уфы“, и в итоге нарушитель потерялся. Не считаю, что стоило дать перебивать пенальти из-за небольшого захода игроков в штрафную до удара. На поле ни у кого не было вопросов по поводу процедуры пробития пенальти.
Я должен констатировать, что на 79-й минуте мы ошиблись, когда Чалов отобрал мяч у вратаря „Уфы“ с нарушением. Слава богу, что не забили гол, а то был бы скандал. Перед последним шагом я отвернул голову от мяча. Потом в рацию услышал от ассистента, что продолжаем играть. Эпизода вообще не видел. Посмотрев видео, мы признаём, что ошиблись. Надо было назначать свободный удар за фол Чалова», — заявил Лапочкин в интервью программе «Свисток».
Эпизод с фолом, за который был назначен пенальти, смотрите на официальном канале ЦСКА в YouTube.