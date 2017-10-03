Арбитр Карасёв: внутри всё кипит, очень надеемся попасть на ЧМ-2018

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал, ждёт ли он, что его бригада будет включена в список судей, которые будут обслуживать матчи ЧМ-2018.
«У меня сейчас такое ожидание, как перед чем-то серьёзным. Такое может случиться один раз за карьеру. Нечто подобное я испытывал перед чемпионатом Европы.
Нам остаётся только ждать и делать свою работу. Да, внутри всё кипит, и мы конечно же хотим быть частью такого огромного турнира через год.
Мы всё для этого делаем. Очень надеемся», — заявил Карасёв в интервью программе «Свисток».
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