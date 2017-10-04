Клаудио Писарро: знаю, что значит играть под давлением

Новый нападающий «Кёльна» Клаудио Писарро настроен оптимистично относительно перспектив в предстоящем сезоне. Перуанскому футболисту, подписавшему контракт с немецким клубом до конца текущего сезона, 3 октября исполнилось 39 лет.
«Как я отметил свой день рождения? Конечно же, тренировкой. Я выступал за очень сильные команды и знаю, что значит играть под давлением. И если буду испытывать немного давления, стану играть лучше. К сожалению, в данный момент результаты «Кёльна» оставляют желать лучшего, но мы должны изменить ситуацию», — цитирует Писарро Bild.
По итогам 7 туров Бундеслиги «Кёльн» набрал всего 1 очко и занимает последнее место в турнирной таблице.