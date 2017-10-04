Матюиди: «Ювентус», как и «ПСЖ», хочет выиграть все трофеи, за которые борется

Защитник «Ювентуса» Блез Матюиди, который перешёл в туринский клуб во время летнего трансферного окна из «ПСЖ», рассказал, что его новая команда хочет выиграть все трофеи, за которые борется.
«Я хорошо чувствую себя в Турине. Я приехал в большой клуб с историей и амбициями. «Ювентус», как и «ПСЖ», хочет выиграть все трофеи, за которые борется. Мне довелось играть в «ПСЖ», теперь я в «Ювентусе». Это отличные команды, и люди не должны воспринимать это легкомысленно. «Юве» — огромный клуб», — цитирует Матюиди Football Italia.
Матюиди — о переходе в «Ювентус»: лучше поздно, чем никогда