Нападающий «Челси» Батшуайи — о травме Мораты: это шанс для меня

Нападающий «Челси» Миши Батшуайи высказал мнение, что травма Альваро Мораты может стать для него шансом показать себя с лучшей стороны в составе лондонской команды.
Ранее стало известно, что травма Мораты оказалась серьёзнее, чем предполагалось изначально, и теперь испанец пропустит 6-8 недель. Батшуайи в текущем сезоне провёл в АПЛ всего четыре матча.
«Может, это странно, но порой чья-то неудача становится удачей для другого. В предстоящее время у меня будет больше возможностей сыграть, и я должен показать всё, на что способен. Знаю, что Конте верит в меня. Это шанс для меня. Если меня призовут, я хочу быть готов и принести пользу команде. Я уже играл в основном составе и выглядел хорошо. Я эффективный нападающий, но не джокер», — цитирует Батшуайи Sky Sports.