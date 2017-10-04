Спортивный директор «Ювентуса» дисквалифицирован за критику видеоассистентов

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи дисквалифицирован за критику видеоассистентов во время матча 7-го тура итальянской Серии А с «Аталантой» (2:2). Об этом сообщает AP News. По ходу встречи рефери Антонио Дамато отменил гол Марио Манджукича после подсказки видеоассистента.
Руководство итальянской Серии А приняло решение дисквалифицировать Паратичи на две недели. Фабио Паратичи запрещено появляться у поля и в раздевалке «Ювентуса». Также функционеру предстоит заплатить штраф в размере € 20 тыс.
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