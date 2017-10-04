Фабрегас признался, что бросил пиццу в лицо Фергюсону в 2004 году

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас в эфире английской телепередачи признался, что, будучи игроком «Арсенала», в 2004 году совершил бросок пиццы в лицо тогда главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.
Инцидент произошёл в октябре 2004 года после матча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» (2:0). После игры в подтрибунном помещении между игроками команд возникла стычка, в результате которой Фергюсону попали в лицо пиццей. До сегодняшнего дня оставалось неизвестным, кто из лондонской команды это сделал.
«Все уставились на то, как пицца сползает со знаменитого красного лица Фергюсона вниз по его шее к хорошему чёрному костюму», — описывал в своей биографической книге инцидент экс-защитник «Арсенала» Эшли Коул.
«Говорят, что пиццу в меня бросил Фабрегас, однако я до сих пор точно не знаю, кто это сделал», — говорил ранее Фергюсон.
«Как я понял, пиццу бросил испанец с хорошей техникой. Даже когда речь шла о броске пиццей, он делал это технично. Он бросил её, как фрисби», — шутил в 2014 году бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун.
Наконец в эфире телепередачи спустя 13 лет Фабрегас признался ведущему, что этот поступок совершил он.
«Я услышал шум. Пошёл проверять, что происходит. С куском пиццы в руках увидел, как Кэмпбел, Фердинанд, Киоун и другие толкают друг друга. Подумал, что хочу вмешаться, но не знаю, как… И бросил кусок пиццы. А потом увидел, в кого она попала… Я извиняюсь перед сэром Алексом, я действительно этого не хотел», — приводит слова Фабрегаса из телепередачи Daily Mail.