Хуммельс: в «Баварии» говорили о новом тренере и спросили у меня кое-что

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс прокомментировал слухи о возможном приходе в мюнхенский клуб главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
«Я очень внимательно слежу за Юргеном Клоппом из-за семи лет совместной работы, когда он тренировал меня в «Боруссии» Д. Я был очень счастлив, когда в этом сезоне его команда хорошо стартовала, но сейчас они немного сбавили обороты. Но он и команда выйдут из этой ситуации, всё не так уж плохо, хотя и не так хорошо, как хотелось бы.
В «Баварии» говорили со мной о новом тренере и спросили у меня кое-что. Я высказал своё мнение. Но я не знаю, является ли Клопп наиболее вероятным кандидатом на эту работу. Понятия не имею. Мне будет любопытно посмотреть, что произойдёт дальше", — цитирует Хуммельса Sky Sports.
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