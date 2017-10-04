Ройс: отдал бы все деньги, чтобы снова стать здоровым и играть в футбол

Полузащитник сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, который продолжает восстанавливаться от очередной травмы, сообщил, что готов отдать все деньги, чтобы быть здоровым.
«Работать в одиночку – самая сложная часть процесса восстановления от травмы. Надоедает уже после трёх недель. Это очень сложный психологический тест. Топ-футболисты зарабатывают хорошие деньги, но иногда мы вынуждены платить немаленькую цену за здоровье. Отдал бы все деньги, чтобы снова стать здоровым и выполнять работу, которую люблю, – играть в футбол», — цитирует Ройса GQ.
Ройс: надеюсь попасть на ЧМ-2018 в России, несмотря на тяжёлую травму