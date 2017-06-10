Ройс: надеюсь попасть на ЧМ-2018 в России, несмотря на тяжёлую травму

Немецкий нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, который пропустит от 4 до 8 месяцев из-за травмы колена, сообщил, что не теряет надежды сыграть на чемпионате мира — 2018.
«Операция прошла хорошо, я иду на поправку. Я сделаю всё, чтобы вернуться на поле в ближайшее время. Я всегда возвращался ещё более сильным, так будет и на этот раз. У нас много планов с новым тренером в „Боруссии“, плюс я надеюсь попасть на ЧМ-2018. Но сейчас моя главная цель — как можно быстрее набрать форму», — написал Ройс в «Инстаграме».
Лёв: Россия увидит всех звёзд следующим летом, а пока игрокам надо отдохнуть