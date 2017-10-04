Оскар: был бы рад вернуться в Европу, желательно в «Челси»

Бывший полузащитник «Челси» Оскар, который ныне выступает в китайском клубе «Шанхай СИПГ», сообщил, что был бы не против вернуться в Европу и особенно в свой бывший клуб.
«Я был бы очень рад вернуться в Европу. Я всё ещё молод, мне лишь 26 лет. Кто знает, возможно, через два-три года вернусь в английскую Премьер-лигу. И желательно, чтобы именно «Челси» стал тем клубом, который откроет передо мной дверь.
Думаю, в нынешнем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси» будут бороться за титул до самого конца. «МЮ» и «МС», конечно, являются фаворитами, но и у «Челси» сильная команда. Команде Антонио Конте очень сложно забить, поэтому, думаю, она тоже будет до конца сезона претендовать на титул», — цитирует Оскара PL Brasil.
Оскар: перед переходом в «Шанхай СИПГ» я практически договорился с «Атлетико»