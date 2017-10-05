Л. Суарес провёл экскурсию по «Камп Ноу» для детей из Уругвая

Форвард «Барселоны» Луис Суарес стал экскурсоводом для группы детей, которые прибыли из Уругвая в Каталонию в качестве туристов. Изначально предполагалось, что по «Камп Ноу» их проведёт профессиональный экскурсовод, однако форвард сине-гранатовых взял эту миссию на себя.
После экскурсии Суарес раздал автографы и сфотографировался с детьми.
Видео можно посмотреть на странице Warriors of Uruguay в «Твиттере».
Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. В нынешнем сезоне он провёл четыре матча в чемпионате Испании, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Суарес и Месси провели акцию в поддержку заявки Аргентины и Уругвая на ЧМ-2030