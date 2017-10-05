Шандау: в «Анжи» не платили зарплату, лишили переводчика, и я нанял адвоката

Бывший защитник краснодарской «Кубани» и «Анжи» Шандау, защищающий ныне цвета хихонского «Спортинга», рассказал, почему не имел игровой практики в махачкалинском клубе.
«В 2016 году я подписал с «Анжи» трёхлетний контракт. Был проект на долгосрочную перспективу. В декабре закончился чемпионат, а в январе мы должны были начинать предсезонную подготовку. Однако обнаружили, что в клубе поменялось всё. В частности, руководство и тренерский штаб. Я ничего не понимал. Нам объяснили, что новый владелец клуба не хочет видеть в команде иностранцев. Кроме того, нам задолжали зарплату за два месяца и хотели ограничиться лишь тем, чтобы покрыть долги. Россияне в некоторой мере сложные люди для переговоров. Я посчитал это несправедливостью и заявил, что остаюсь в клубе. В ответ руководство отстранило меня от работы с командой, и я лишь работал над функциональной подготовкой. Затем меня перевели в резервную команду и лишили переводчика. Я нанял адвоката в Бразилии, поскольку мне даже перестали платить зарплату. Он предпринял некоторые действия, обратившись в ФИФА, и контракт был расторгнут», — цитирует Шандау El Comercio.