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Сересо: были бы очень рады, если бы Симеоне стал Алексом Фергюсоном «Атлетико»

5 октября 2017, четверг. 08:39 Футбол

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо в очередной раз подчеркнул, что в клубе очень довольны работой главного тренера Диего Симеоне. Руководство столичного клуба очень хотело бы работать с аргентинским специалистом максимально долгий срок.

«Мы были бы очень рады, если бы Симеоне стал Алексом Фергюсоном «Атлетико». У нас многообещающее и беспроблемное будущее. Перед нами вызов сделать великим наш новый стадион. Что же касается старта команды в чемпионате Испании, то сезон длинный. Лучше иметь проблемы в начале, чем в конце. Луис Арагонес говорил, что чемпионат выигрывается в последних 10 турах», — цитирует Сересо Marca.

По итогам 7 туров Примеры «Атлетико» набрал 15 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.

Симеоне продлил контракт с «Атлетико» до 2020 года
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Энрике Сересо
Новости. Футбол
5 октября 2017, четверг
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