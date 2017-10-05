Сересо: были бы очень рады, если бы Симеоне стал Алексом Фергюсоном «Атлетико»

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо в очередной раз подчеркнул, что в клубе очень довольны работой главного тренера Диего Симеоне. Руководство столичного клуба очень хотело бы работать с аргентинским специалистом максимально долгий срок.
«Мы были бы очень рады, если бы Симеоне стал Алексом Фергюсоном «Атлетико». У нас многообещающее и беспроблемное будущее. Перед нами вызов сделать великим наш новый стадион. Что же касается старта команды в чемпионате Испании, то сезон длинный. Лучше иметь проблемы в начале, чем в конце. Луис Арагонес говорил, что чемпионат выигрывается в последних 10 турах», — цитирует Сересо Marca.
По итогам 7 туров Примеры «Атлетико» набрал 15 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.
Симеоне продлил контракт с «Атлетико» до 2020 года