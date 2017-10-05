Ван Перси может покинуть «Фенербахче» и вернуться в «Фейеноорд»

Нападающий Робин ван Перси, права на которого принадлежат «Фенербахче», может покинуть команду и вернуться в «Фейеноорд», воспитанником которого является. Об этом сообщает Voetbalzone со ссылкой на турецкие СМИ.
Руководство «Фенербахче» работает над тем, чтобы расторгнуть контракт с 34-летним футболистом, а сам ван Перси уже достиг договорённости с роттердамским клубом. Летом «Фейеноорд» уже пытался заполучить голландского игрока, но турки форварда не отпустили.
Контракт голландца с «Фенербахче» действует до лета 2018 года.
Ван Перси выступил с заявлением о своей травме