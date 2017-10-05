Бернардески: не драматизирую из-за малого игрового времени в «Ювентусе»

Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески не переживает из-за отсутствия стабильной игровой практики. Футболист, который перебрался в туринский клуб из «Фиорентины» во время летнего трансферного окна, в Серии А появился всего 5 раз и лишь однажды с первых минут.
«Я не волнуюсь из-за малого количества игрового времени. Когда вы попадаете в команду, которая выиграла шесть титулов подряд и дважды играла в финале Лиги чемпионов, это нормально. Я не драматизирую из-за своего нахождения на скамейке, а жду своего шанса. Не боюсь потерять место в сборной и на чемпионате мира, потому что знаю, что Вентура восхищается мной», — цитирует Бернардески Corriere della sera.
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