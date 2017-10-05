Аленичев признан лучшим тренером ФНЛ в сентябре

Лучшим тренером сентября в ФНЛ и по версии лиги, и по версии болельщиков стал наставник «Енисея» Дмитрий Аленичев. В прошлом месяце красноярцы выиграли четыре матча и два раза сыграли вничью — с «Кубанью» и «Томью» в гостях. «Енисей» — одна из двух команд лиги (наряду с «Сибирью»), не проигрывавшая в сентябре – завершила месяц единоличным лидером турнира.
В голосовании болельщиков на официальном сайте ФНЛ за него высказались 44,8% проголосовавших. На втором месте главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов – 22,5%. Третье досталось наставнику «Оренбурга» Владимиру Федотову – 16,3%.
Аленичев: ничья в матче «Томь» – «Енисей» — боевая, настоящее сибирское дерби