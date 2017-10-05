«Рубин» обыграл «СКА-Хабаровск» и вышел в лидеры молодёжного первенства

«Рубин» обыграл «СКА-Хабаровск» в перенесённом матче 6-го тура российского молодёжного первенства и вышел в лидеры чемпионата. Встреча, проходившая в Хабаровске, завершилась в пользу казанцев (2:1).
На перерыв «Рубин» ушёл, уступая в счёте. На 23-й минуте отличился Манвел Агаронян – 1:0. В начале второго тайма казанцы благодаря голу Даниила Макеева отыгрались — 1:1. Он же на 93-й минуте реализовал пенальти, принеся «Рубину» победу.
Набрав 25 очков «Рубин» вышел на первое место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».