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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Англия – Словения: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся 5 октября в 21:45

5 октября 2017, четверг. 13:45 Футбол

5 октября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится матч отборочного этапа чемпионата мира 2018 года между национальными командами Англии и Словении (группа F). Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Англия – Словения.

Встречу 05.09.2017 рассудит бригада арбитров из Германии во главе с рефери Феликсом Цвайером.

Ранее команды встречались пять раз. Четыре матча завершились победой сборной Англии, и один раз команды сыграли вничью (0:0). Последняя встреча между командами состоялась 11 октября 2016 года в Любляне и завершилась без забитых голов. В рейтинге ФИФА Англию и Словению разделяют 40 других сборных: 15-е и 55-е места соответственно.

Саутгейт: моя задача не в том, чтобы сделать игроков сборной Англии счастливыми
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Англии — Футбол Сборная Словении - Футбол Анонс
Новости. Чемпионат мира 2018
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