Англия – Словения: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся 5 октября в 21:45

5 октября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится матч отборочного этапа чемпионата мира 2018 года между национальными командами Англии и Словении (группа F). Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Англия – Словения.
Встречу 05.09.2017 рассудит бригада арбитров из Германии во главе с рефери Феликсом Цвайером.
Ранее команды встречались пять раз. Четыре матча завершились победой сборной Англии, и один раз команды сыграли вничью (0:0). Последняя встреча между командами состоялась 11 октября 2016 года в Любляне и завершилась без забитых голов. В рейтинге ФИФА Англию и Словению разделяют 40 других сборных: 15-е и 55-е места соответственно.
Саутгейт: моя задача не в том, чтобы сделать игроков сборной Англии счастливыми