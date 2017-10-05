Марсьяль признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в сентябре

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль признан лучшим игроком клуба в сентябре. Как сообщает официальный сайт манкунианского клуба, в голосовании французский форвард набрал 41% голосов.
Второе место занял Ромелу Лукаку, получивший 31% голосов, а третьим стал Маруан Феллайни, за которого проголосовали 20% респондентов.
В сентябре Марсьяль провёл за «Манчестер Юнайтед» четыре матча в чемпионате Англии, в которых забил гол и сделал голевую передачу. Кроме того в Лиге чемпионов 21-летний игрок провёл две игры в Лиге чемпионов, где отметился голом и двумя пасами.
Марсьяль получил травму бедра в матче с ЦСКА и вряд ли сыграет с «Кристал Пэлас»