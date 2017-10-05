Салаха признали лучшим игроком «Ливерпуля» в сентябре

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах по итогам голосования среди болельщиков признан лучшим в составе своей команды по итогам сентября. Как сообщает официальный сайт английского клуба, футболист сборной Египта набрал в голосовании 41% голосов.
На втором месте оказался Коутинью, за которого отдали голоса 23% респондентов. В прошлом месяце Салах провёл за «Ливерпуль» три встречи в английской Премьер-лиге, в которых он забил два мяча. В Лиге чемпионов хавбек сыграл два матча и отметился одним голом.
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