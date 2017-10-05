Иньеста — о Каталонии: нужен диалог, мы заслуживаем того, чтобы жить в мире

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста на своей официальной странице в «Твиттере» поделился мнением о ситуации с референдумом и возможном выходе Каталонии из состава Испании. Футболист считает, что нужен диалог.
«Я никогда не оценивал публично такие сложные ситуации. Но одну вещь знаю точно. До тех пор пока мы не нанесли больше вреда, нужен диалог. Ответственные за всё это должны поговорить. Сделайте это для всех нас. Мы заслуживаем того, чтобы жить в мире», — говорится в сообщении.
«Барселона» поддержала проведение референдума о политическом будущем Каталонии