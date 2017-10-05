Дзадза получил травму на тренировке «Валенсии»

Нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза получил травму на тренировке своего клуба. Как сообщает пресс-служба испанской команды, после медицинского обследования у форварда было выявлено растяжение коленного сустава левой ноги, при этом сроки восстановления на данный момент неизвестны.
В текущем сезоне Дзадза провёл в чемпионате Испании семь матчей, в которых забил шесть голов. С этим показателем 26-летний футболист является лучшим бомбардиром «летучих мышей». Форвард выступает за «Валенсию» с января нынешнего года.
«Валенсия» со счётом 5:0 разгромила «Малагу», Дзадза оформил хет-трик