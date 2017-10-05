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Дзадза получил травму на тренировке «Валенсии»

5 октября 2017, четверг. 16:54 Футбол

Нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза получил травму на тренировке своего клуба. Как сообщает пресс-служба испанской команды, после медицинского обследования у форварда было выявлено растяжение коленного сустава левой ноги, при этом сроки восстановления на данный момент неизвестны.

В текущем сезоне Дзадза провёл в чемпионате Испании семь матчей, в которых забил шесть голов. С этим показателем 26-летний футболист является лучшим бомбардиром «летучих мышей». Форвард выступает за «Валенсию» с января нынешнего года.

«Валенсия» со счётом 5:0 разгромила «Малагу», Дзадза оформил хет-трик
Источник: Официальный сайт ФК "Валенсия" Сообщить об ошибке
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ФК Валенсия Симоне Дзадза Травмы — футбол
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5 октября 2017, четверг
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