Игроки и тренеры «Зенита-2» поздравили Зырянова с днём рождения

Футболисты и тренеры «Зенита-2» поздравили полузащитника второй команды Константина Зырянова с днём рождения. Сегодня бывшему игроку сборной России исполнилось 40 лет.
За первую команду «Зенита» Зырянов провёл 286 матчей, забил 39 мячей и отдал 60 результативных передач. Вместе с петербуржцами он стал трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны, двух Суперкубков России, Кубка и Суперкубка УЕФА. В 2014 году Зырянов начал выступать за «Зенит-2», где сыграл 88 матчей и забил 10 мячей.
Видео с поздравлениями Константина Зырянова можно посмотреть на официальном канале «Зенита» в YouTube.
«Зенит» — Зырянову: благодарим за невероятные 10 лет и потрясающую игру