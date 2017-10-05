Окриашвили может пропустить около шести месяцев из-за травмы

Полузащитник сборной Грузии и «Краснодара» Торнике Окриашвили находится в Мюнхене, где у него на сегодня запланирована операция, сообщает Sportall.ge.
Напомним, что 25-летний футболист получил травму в гостевом матче 12-го тура с тульским «Арсеналом» (0:1).
Окриашвили появился на поле на 70-й минуте, но уже через девять минут получил травму и не смог продолжить встречу.
По данным источника, футболист, который в этом году уже перенёс повреждение крестообразных связок правого колена, получил такую же травму, но теперь на левой ноге.
По предварительной информации, Окриашвили пропустит около шести месяцев.
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