Мбаппе считает, что ему рано думать о «Золотом мяче», в отличие от Неймара

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выразил мнение, что ещё не скоро будет претендовать на «Золотой мяч», в отличие от партнёра по команде — бразильского форварда Неймара.
«Мне до «Золотого мяча» ещё предстоит долгий путь. Возможно, Неймар приблизился к тому, чтобы получить эту награду, но мне предстоит долгая дорога. Сейчас думаю о нынешнем сезоне, о том, как выиграть главные турниры с клубом и со сборной Франции. У меня ещё не такой большой список выигранных трофеев», — приводит слова Мбаппе RMC.
Мбаппе: Кавани и Неймару стоит только дать мяч, и они сделают всю работу