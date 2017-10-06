Хави: иногда грешил тем, что не принимал другую философию игры

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», признался, что когда-то был настроен прямолинейно и признавал лишь систему игры каталонской команды.
«Я иногда грешил тем, что не принимал другую философию игры. Всегда хотел выигрывать в дискуссиях. Я всегда верил лишь в систему игры «Барселоны» и оставлял впечатление высокомерного человека в спорах с теми, кто предпочитал оборонительный футбол. Но дело в том, что я чувствовал себя на небесах с моей философией игры. Теперь же считаю, что каждый стиль игры имеет право на существование. Я также отличаюсь нетерпеливостью, однако иногда это превращалось в достоинство. Я играю на поле так же, каким являюсь вне его. Игра на поле почти всегда отражение жизни футболиста», — цитирует Хави Marca.