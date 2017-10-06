Фил Невилл: в ходе квалификации ЧМ-2018 сборная Англии прихрамывала

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», «Эвертона» и сборной Англии Фил Невилл поделился мнением о выступлении англичан в квалификационном раунде чемпионата мира — 2018. Победа над соперниками из Словении (1:0) позволила коллективу Гарета Саутгейта забронировать путёвку в Россию на следующее лето.
«Сборная Англии прихрамывала в ходе квалификации чемпионата мира. Сейчас начинается настоящая работа. Мы узнаем больше, когда Англия сыграет с Германией и Бразилией в товарищеских матчах в ноябре. Но можно сказать, что продуктивность игроков пока недостаточна», — отметил Невилл в эфире BBC Radio 5 live.
Сборная Англии обыграла Словению и досрочно обеспечила себе путёвку на ЧМ-2018