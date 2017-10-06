Гнабри: ничуть не раскаиваюсь в том, что играю за «Хоффенхайм»

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри, защищающий на правах аренды цвета «Хоффенхайма», не жалеет о том, что играет за эту команду. Футболист отметил, что никто за него не принимал решений.
«Я ничуть не раскаиваюсь в том, что играю за «Хоффенхайм». Каждый идёт своим путём. За своими решениями стою именно я. До того как принимать их, я основательно думаю и взвешиваю обстоятельства. Лига Европы также очень привлекательный турнир, и «Хоффенхайм» впервые принимает в нём участие. Наш тренер Нагельсман весьма требователен. Он держит планку очень высоко, вот почему дела у «Хоффенхайма» ладятся», — приводит слова Гнабри интернет-издание Sport1.
Гнабри: чувствую себя частью «Баварии»