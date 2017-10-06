Россия U21 – Австрия U21: онлайн-трансляция матча начнётся 6 октября в 15:00

6 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится матч отборочного этапа молодёжного чемпионата Европы 2019 года между командами России и Австрии. Встреча начнётся в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию матча Россия U21 – Австрия U21.
Встречу 06.09.2017 рассудит шведская бригада арбитров во главе с рефери Мохаммедом аль-Хакимом.
Ранее команды встречались два раза. В первом матче победу одержала команда Австрии со счётом 4:3. Последняя встреча молодёжных сборных состоялась 6 сентября 2016 года в Химках и завершилась вничью 1:1.
Бушманов: ничего сверхъестественного в сборной Австрии я не увидел