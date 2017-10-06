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ЧМ-2018 - Европа
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Грозный: сборная Украины хочет попасть на ЧМ-2018, несмотря на разные разговоры

6 октября 2017, пятница. 09:18 Футбол

Бывший главный тренер «Терека» (ныне — «Ахмат) украинский специалист Вячеслав Грозный, ныне возглавляющий ныне «Иртыш», поделился мнением по поводу натурализации полузащитника «Шахтёра» Марлоса.

«По натурализации иностранцев стоит говорить аккуратно, без эмоций. Как видим, у болельщиков и у нашей футбольной общественности существуют разные мнения в этом вопросе. Любая точка зрения имеет право на жизнь. В первую очередь, когда иностранцу дают гражданство страны, стоит задаться вопросом: какую пользу он ей принесёт?

Марлос давно живёт в Украине, сознательно пошёл на этот шаг. Значит, он уважает страну, трудится на благо успехов «Шахтёра», в том числе на международной арене, поэтому его решение в любом случае стоит уважать. Конечно, от него ждут чуда, сейчас много о нём говорят в прессе, и он тоже попал под огромное давление. Сыграет удачно — все будут аплодировать ФФУ и Андрею Шевченко. Не дай бог не получится – на парня свалится тонна критики.

Хотя не стоит забывать, что в разные годы за сборную играли многие россияне, Девич и Эдмар. Поэтому Марлос не первый натурализованный иностранец, и не стоит по этому поводу устраивать большую полемику и вешать на кого-то ярлыки. В любом случае оперативный вызов Марлоса в нашу сборную подтверждает, что сборная Украины ставит задачу выйти на чемпионат мира и хочет туда попасть, несмотря на разные разговоры. Полузащитник «Шахтёра» доказал своё мастерство и, без сомнения, в силах усилить игру сборной Украины», — цитирует Грозного Matchday.

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Источник: MatchDay Сообщить об ошибке
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Сборная Украины — Футбол Вячеслав Грозный Марлос ЧМ-2018
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