Грозный: сборная Украины хочет попасть на ЧМ-2018, несмотря на разные разговоры

Бывший главный тренер «Терека» (ныне — «Ахмат) украинский специалист Вячеслав Грозный, ныне возглавляющий ныне «Иртыш», поделился мнением по поводу натурализации полузащитника «Шахтёра» Марлоса.
«По натурализации иностранцев стоит говорить аккуратно, без эмоций. Как видим, у болельщиков и у нашей футбольной общественности существуют разные мнения в этом вопросе. Любая точка зрения имеет право на жизнь. В первую очередь, когда иностранцу дают гражданство страны, стоит задаться вопросом: какую пользу он ей принесёт?
Марлос давно живёт в Украине, сознательно пошёл на этот шаг. Значит, он уважает страну, трудится на благо успехов «Шахтёра», в том числе на международной арене, поэтому его решение в любом случае стоит уважать. Конечно, от него ждут чуда, сейчас много о нём говорят в прессе, и он тоже попал под огромное давление. Сыграет удачно — все будут аплодировать ФФУ и Андрею Шевченко. Не дай бог не получится – на парня свалится тонна критики.
Хотя не стоит забывать, что в разные годы за сборную играли многие россияне, Девич и Эдмар. Поэтому Марлос не первый натурализованный иностранец, и не стоит по этому поводу устраивать большую полемику и вешать на кого-то ярлыки. В любом случае оперативный вызов Марлоса в нашу сборную подтверждает, что сборная Украины ставит задачу выйти на чемпионат мира и хочет туда попасть, несмотря на разные разговоры. Полузащитник «Шахтёра» доказал своё мастерство и, без сомнения, в силах усилить игру сборной Украины», — цитирует Грозного Matchday.