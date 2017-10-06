Берлускони: не понимаю трансферную кампанию «Милана»

Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони признался, что не понимает смысла покупок, которые были сделаны новым руководством во время летнего трансферного окна.
«Я не понимаю их трансферную кампанию. Никогда не видел, чтобы команда меняла 11 игроков. Со всеми этими деньгами они не могли купить лучшего игрока?
Объясните, как Сусо и Бонавентура остаются на скамейке, когда они являются наиболее техничными, одарёнными игроками? Они отдали повязку капитана Бонуччи, который был символом «Ювентуса» в течение многих лет, хотя капитаном должен быть Монтоливо.
Что касается тренера, хотел видеть на скамейке Кристиана Брокки, но, когда я находился в больнице, мне сказали, что выбрали Монтеллу», — сказал Берлускони в интервью Corriere della sera.
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