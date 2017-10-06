Колыванов: нового владельца «Торпедо» ещё не представили команде

Главный тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов рассказал о смене собственника столичного клуба. Контроль над командой перешёл к структурам бизнесмена Романа Авдеева. Ранее концерн «Россиум», принадлежащий Авдееву, в рамках сделки по приобретению у группы ОНЭКСИМ девелопера ОПИН стал собственником стадиона имени Эдуарда Стрельцова, некогда бывшего домашним для команды.
«Нового владельца ещё не представили команде, и встреч у меня ни с кем не было. Сейчас мы готовимся к следующему матчу. Возможная отставка Тукманова? Это всё несерьёзно. Комментировать пока нечего», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.
Российский бизнесмен Авдеев стал новым владельцем московского «Торпедо»