В Кот-д'Ивуаре был застрелен бывший нападающий сборной страны U23

Бывший нападающий сборной Кот-д'Ивуара U23 Жорж Гриффитс был застрелен на родине, сообщает Football365. Трагедия произошла 5 октября в населённом пункте Кокоди (север Абиджана).
Двое человек пытались угнать автомобиль 27-летнего футболиста. Один из них выстрелил в Гриффитса с близкого расстояния, и форвард скончался.
Последним клубом Гриффитса был венгерский «Диошдьёр», за который он выступал с 2014 по 2017 год и забил девять голов в 35 матчах.
В активе Гриффитса было три матча и один гол за национальную сборную Кот-д'Ивуара U23.
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