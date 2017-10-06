Бушманов: сборная России U21 набрала важные три очка, ребята молодцы

Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал домашнюю победу над Австрией (1:0) в матче отборочного турнира ЧЕ-2019 U21.
«Тяжёлый матч, ребята молодцы, выиграли. Набрали важные три очка. Никто не выпадал из игры, все выполняли свои задачи. Поле тяжёлое, скользкое. Даже ребятам, которые с самого начала вошли в игру, потребовалось время, чтобы привыкнуть к полю. Соперник во втором тайме поддавливал, поэтому мы решили не делать замен. Выпускать кого-то на такое поле — риск. На ближайшие дни наша задача — восстановиться. Через три дня нас ждёт сложный матч с Сербией, будем готовиться. Я доволен сегодняшним результатом», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
Наставник сборной Австрии U21: Мелкадзе — хороший игрок и великий актёр