Мелкадзе: сборная России U21 провела хороший матч с Австрией

Нападающий молодёжной сборной России Георгий Мелкадзе прокомментировал домашнюю победу над Австрией (1:0) в матче отборочного турнира ЧЕ-2019 U21.
«Чувствую себя нормально. Что касается того, что австрийцы не выбили мяч и побежали в атаку, когда я лежал на поле, то это их решение. Не мне судить. Был момент в первом тайме, показалось, что забил, но защитник вытащил. Я решил не расстраиваться. Стал дальше играть в свою игру. Мы провели хороший матч, будем готовиться и восстанавливаться к следующей игре с Сербией», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
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