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Адвокат рассказал о своей встрече с Путиным в 2008 году

6 октября 2017, пятница. 19:55 Футбол

Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат рассказал о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся, когда голландский специалист тренировал петербургский «Зенит». Встреча произошла 27 сентября 2008 года, когда Путин являлся главой правительства РФ.

«Однажды я сказал генеральному директору нашего главного спонсора „Газпрома“, одному из друзей Путина, что было бы интересно встретиться с Путиным.

Я никогда не забуду этот день. Это был 2008 год, у меня был день рождения, и в тот же день мы встречались с «Локомотивом» в Москве. В то утром я был уведомлён личным помощником, что могу встретиться с Путиным. Так как я готовился к матчу, я попросил его позвонить Путину и сказать, что это честь для меня, но это время мне не подходит. Помощник сказал, что он позвонит Путину, но он этого не сделал. Через 10 секунд он вернулся ко мне и сказал: «Я не думаю, что так поступать разумно».

Так что я отправился в резиденцию Путина, и встреча была очень приятной. Мы разговаривали через переводчика, около часа. Путину сообщили, что я собираюсь покинуть клуб. Он сказал: «Я не позволю тебе уйти». И он действительно заставил меня остаться», — поведал 70-летний Адвокат в интервью Dagens Nyheter.

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Источник: Dagens Nyheter Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Владимир Путин Дик Адвокат
Новости. Футбол
6 октября 2017, пятница
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