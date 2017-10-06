Сампаоли: не можем требовать от Месси большего, он делает всю игру Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли выразил мнение, что лидер национальной команды Лионель Месси делает в матчах за альбиселесте всё возможное. Аргентинцы в предпоследнем матче отбора на ЧМ-2018 сыграли вничью с Перу (0:0).
«Мы не можем требовать от Месси большего, он делает всю нашу игру. Он доводит мяч к воротам, создаёт моменты для партнёров. Иногда кажется, что создать момент так, как это делает Месси, просто нереально», — цитирует Сампаоли A Bola.
Турнирное положение сборных за тур до конца южноамериканской квалификации ЧМ-2018 можно посмотреть на «Чемпионате».
Сампаоли: если сыграем, как сегодня, победим в последнем матче сборную Эквадора