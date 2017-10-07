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Гову назвал Мбаппе лучшим французским игроком со времён Зидана и Анри

7 октября 2017, суббота. 00:52 Футбол

Бывший нападающий сборной Франции Сидней Гову высоко отозвался о своём соотечественнике, форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Если бы я был тренером сборной Франции, то строил бы атаку вокруг него. То, что он творит на поле, невероятно. Действия Килиана невозможно предугадать, и из всех французских игроков, которых мне доводилось видеть, лишь Зидан и Анри превосходили Мбаппе. Конечно, я помню, как о себе заявляли Бензема и Бен-Арфа. Они тоже были феноменальны. Но мне очень нравится стиль Мбаппе», — сказал Гову в интервью Le Parisien.

Мбаппе считает, что ему рано думать о «Золотом мяче», в отличие от Неймара
Источник: Le Parisien Сообщить об ошибке
Теги
ФК ПСЖ Атем Бен-Арфа Зинедин Зидан Килиан Мбаппе Сидней Гову Тьерри Анри
Новости. Футбол
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