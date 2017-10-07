Гову назвал Мбаппе лучшим французским игроком со времён Зидана и Анри

Бывший нападающий сборной Франции Сидней Гову высоко отозвался о своём соотечественнике, форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.
«Если бы я был тренером сборной Франции, то строил бы атаку вокруг него. То, что он творит на поле, невероятно. Действия Килиана невозможно предугадать, и из всех французских игроков, которых мне доводилось видеть, лишь Зидан и Анри превосходили Мбаппе. Конечно, я помню, как о себе заявляли Бензема и Бен-Арфа. Они тоже были феноменальны. Но мне очень нравится стиль Мбаппе», — сказал Гову в интервью Le Parisien.
Мбаппе считает, что ему рано думать о «Золотом мяче», в отличие от Неймара