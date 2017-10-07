О'Нил: после победы над Молдавией сборная Ирландии должна выиграть в Кардиффе

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил поделился мнением о победе над соперниками из Молдавии (2:0) в матче квалификационного раунда чемпионата мира — 2018, теперь рассчитывая и на успех в решающем противостоянии с командой Уэльса 9 октября.
«Мы отлично начали матч, учитывая быстрый гол. У нас было несколько возможностей для взятия ворот до того, как Мёрфи сделал счёт 2:0. Во втором тайме мы, возможно, не нажимали на педаль газа, но, главное, победили, и это должным образом настраивает на следующую игру.
Это будет очень интересно, но мы знаем, что должны сделать — победить в Кардиффе», — цитирует специалиста Sky Sports.
Турнирное положение в группе D: 1. Сербия — 18 очков; 2. Уэльс — 17; 3. Ирландия — 16; 4. Австрия — 12; 5. Грузия — 5; 6. Молдавия — 2.