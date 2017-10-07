Нападающий «Эвертона» и сборной Англии Уэйн Руни приступил к 100-часовой неоплачиваемой работе в связи с наказанием, которое было наложено судом за вождение в нетрезвом виде. Напомним, что 31-летний футболист на два года лишился водительских прав.
Daily Mail сообщает, что Уэйн Руни приступил к работе в доме престарелых недалеко от своего особняка, стоимостью £ 6 млн (около € 6,6 млн). Нападающий был замечен красящим скамейки в саду дома престарелых.
Ранее сообщалось, что Уэйн Руни должен отработать 12 месяцев на благо общества.
Руни на два года лишён водительских прав за вождение в нетрезвом виде