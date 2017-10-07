Перед матчем Мексика — Тринидад и Тобаго чествовали собаку Фриду

Перед началом матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года Мексика — Тринидад и Тобаго (3:1) на стадионе «Ацтека» в Мехико приветствовали ставшую знаменитой собаку Фриду.
Напомним, что специально обученная собака, которая служит в местном ВМФ, участвовала в спасательной операции после сентябрьского землетрясения в Мексике.
Лабрадор-ретривер, завоевавший любовь мексиканцев, вышла на поле перед матчем. Болельщики на трибунах скандировали имя собаки.
Видео можно посмотреть в Youtube на канале FutbolxOnline.