Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес может избежать операции, которая была запланирована на ноябрь этого года. Накануне сообщалось, что каталонцы договорились с футболистом о хирургическом вмешательстве, однако врач сборной Уругвая Альберто Пан сообщил, что операция пока не нужна.
«Это контролируемая ситуация. Если он почувствует дискомфорт, тогда будет принято решение. Сейчас ему не нужна операция. В «Барселоне» лечили синовиальную кисту, что является общей проблемой для футболистов. Это связано с травмами мениска, но операция обычно не требуется», — цитирует Пана Marca.
Суаресу в ноябре будет сделана операция на колене