Пильгуй: болельщики «Динамо» должны быть благодарны Калитвинцеву

Бывший вратарь московского «Динамо» Владимир Пильгуй прокомментировал кадровые перестановки, произошедшие в клубе.
Напомним, что Юрий Калитвинцев был отправлен в отставку с поста главного тренера, а вместо него был назначен Дмитрий Хохлов.
«Я против таких решений. Причина выступлений команды не в главном тренере. Всё валить на одного человека – это не дело. Здесь был комплекс проблем. На самом деле, болельщики «Динамо» должны быть благодарны Юрию Калитвинцеву. Он в непростое время вернул команду в Премьер-Лигу. Перед стартом ФНЛ ушло большинство игроков основного состава, но всё-таки тренер сумел придать образ игры для бело-голубых. Юрий смог вывести динамовцев из этой трясины.
А если говорить о перспективах, то они будут в первое время. Всплеск эмоций определённо придаст Дмитрий Хохлов. Всё-таки свой человек. Что могу сказать по поводу назначения спортивным директором Широкова? Спортивный человек, разбирающийся в футболе. Уверен, что это пойдёт на пользу клубу», – сказал Пильгуй в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.