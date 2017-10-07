Акинфеев обошёл Василия Березуцкого по количеству матчей за сборную России

Вратарь Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе сборной России на товарищеский матч с командой Южной Кореи.
Эта игра стала для 31-летнего Акинфеева 102-й за сборную России. Игрок ЦСКА обошёл по количеству матчей за национальную команду одноклубника, Василия Березуцкого (101), и вышел на чистое третье место. Лидером по числу игр за сборную остаётся защитник Сергей Игнашевич — на его счету 120 встреч, второй — Виктор Онопко (109).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Южная Корея. Начался первый тайм, счёт — 0:0.
Кокорин и Смолов выйдут в стартовом составе сборной России